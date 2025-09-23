Ungewöhnlicher Beutezug in Gmünd: Krebse aus Schlossteich gestohlen

Ungewöhnliche Beute haben vergangene Woche unbekannte Täter in Gmünd (Bezirk Spittal an der Drau) gemacht. In der Zeit von 17. bis 19. September stahlen sie sieben Reusen mit rund 20 Kilogramm Edelkrebsen aus dem Schlossteich beim Wasserschloss Dornbach.