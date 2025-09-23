Ungewöhnlicher Beutezug in Gmünd: Krebse aus Schlossteich gestohlen
Die Polizei bittet nach dem ungewöhnlichen Diebstahl um Hinweise.
Ungewöhnliche Beute haben vergangene Woche unbekannte Täter in Gmünd (Bezirk Spittal an der Drau) gemacht. In der Zeit von 17. bis 19. September stahlen sie sieben Reusen mit rund 20 Kilogramm Edelkrebsen aus dem Schlossteich beim Wasserschloss Dornbach.
Von den Tätern fehlte vorerst jede Spur, die Polizei bittet um Hinweise, hieß es in einer Aussendung der Exekutive.
