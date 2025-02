Kärnten: Eisfahrzeug brach im Weißensee ein

Ein 78 Jahre alter Kärntner ist am Freitagnachmittag bei der Eisaufbereitung am Westteil des Weißensees (Bezirk Spittal an der Drau) mit dem dafür vorgesehenen Fahrzeug eingebrochen. Wie die Polizei bekannt gab, versank das Fahrzeug rund zwei bis drei Meter tief in den See.