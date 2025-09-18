Kärnten: Einbrecher richten Sachschaden bei Fluchtversuch an

Ein Einbrecher hat in der Nacht auf Donnerstag direkt nach seiner Festnahme in Spittal an der Drau einen Ausbruchsversuch gestartet, der aber vereitelt wurde. Zuvor waren der Mann und seine Komplizin gefasst worden, als sie versucht hatten, in ein Firmengebäude einzubrechen, teilte die Polizei mit.

Der Einbruchsversuch wurde am Mittwoch gegen 20.45 Uhr angezeigt, weil ein Anrainer eine Alarmanlage von einem Firmengebäude gehört hatte. Weil es bereits am Dienstag Einbrüche in ähnliche Gebäude in Villach gegeben hatte, wurden mehrere Polizeistreifen zum Tatort geschickt.

In einem in der Nähe des Gebäudes geparkten Fahrzeug wurden zwei rumänische Staatsbürger, eine 35-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann, angetroffen. Dabei stellten die Beamten eine Metallschraube sicher - diese stammte von einem Absturzgitter unter einer aufgebrochenen Lichtkuppel des Gebäudes.

Weiterer Fluchtversuch

Der Mann und die Frau wurden festgenommen und zur Polizeiinspektion Spittal an der Drau verbracht. Dort angekommen versuchte der 40-Jährige zu flüchten, indem er einen versperrten Fenstergriff aus der Verankerung riss. Am Fenster entstand erheblicher Sachschaden.