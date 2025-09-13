Deutscher Bergsteiger vermisst: Suche im Ankogelgebiet abgebrochen

Die Suche nach einem 62-jährigen abgängigen deutschen Bergsteiger im Ankogelgebiet in Kärnten musste am Samstag vorerst erfolglos abgebrochen werden.

Dies teilte die Polizei am Samstagabend mit. Von 6.30 Uhr bis 16.00 Uhr hätten 39 Bergretter und sechs Alpinpolizisten den Mann gesucht.

Wanderer seit Montag unterwegs

Der Deutsche war am Montag alleine zu einer Bergtour vom Hannoverhaus in Mallnitz mit dem Ziel Ankogel und Ali-Lanti-Biwak in der Gemeinde Malta (Bezirk Spittal an der Drau) aufgebrochen.

Am selben Tag übermittelte er einer Bekannten in Deutschland ein Foto. Da sich der 62-Jährige regelmäßig bei seiner Bekannten gemeldet hatte, dies jedoch bis Mittwoch nicht mehr tat, nahm diese Kontakt mit der Bergrettung Mallnitz auf und bat um Unterstützung.

Nach ersten Erhebungen im Ankogelgebiet sowie am Wohnort in Deutschland wurden am Donnerstag Suchflüge im Grenzbereich von Kärnten und Salzburg durchgeführt. Diese verliefen jedoch ohne Ergebnis, so die Polizei.