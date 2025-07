Kärnten: Deutsche starb nach Absturz mit Gleitschirm

Eine 49 Jahre alte Frau aus Deutschland ist am Dienstag in Kärnten bei einem Gleitschirmabsturz tödlich verunglückt. Laut Polizei startete die erfahrene Pilotin von einem Hang in Kleblach-Lind (Bezirk Spittal an der Drau), erreichte aber die erforderliche Flughöhe nicht.