Dramatische Nacht in den Alpen: Jugendliche aus Bergnot gerettet

Vier Jugendliche sind in der Nacht auf Sonntag aus rund 2.200 Metern Höhe in den Gurktaler Alpen in Kärnten aus Bergnot gerettet worden.

Die Teenager im Alter zwischen 16 und 17 Jahren waren nachmittags aufgebrochen und wollten am Berg übernachten, kamen aber in ein Gewitter. Sie wurden gegen 3.00 Uhr sicher ins Tal zurückgebracht, berichtete Bergretter Robert Schleiner von der Bergrettung Radenthein-Nockberge.