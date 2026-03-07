Kärnten: Betrunkene Lenkerinnen verursachten zwei Unfälle

Zwei betrunkene Kärntner Pkw-Lenkerinnen haben in der Nacht auf Samstag Verkehrsunfälle verursacht und dabei Verletzungen davongetragen. Eine 26-Jährige war im Bezirk Klagenfurt-Land von der Straße abgekommen und gegen einen Bildstock aus Beton geprallt. Im Bezirk Völkermarkt überschlug sich der Pkw einer 25-Jährigen aufgrund eines Fahrfehlers und landete im Straßengraben. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Pkw überschlug sich

Die 26-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land fuhr mit ihrem Wagen um 19.30 Uhr auf der Gemeindestraße Edling von Wellersdorf kommend in Richtung Ludmannsdorf, als sie von der Fahrbahn geriet. Sie wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Ein durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung, außerdem hatte sie keinen Führerschein. Der Pkw und der Bildstock wurden schwer beschädigt.

Die Frau aus dem Bezirk Völkermarkt war auf der Krastaler Landesstraße (L38) in Richtung Puch unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam und sich ihr Pkw überschlug. Auch bei ihr ergab der Alkomattest, dass sie schwer betrunken war. Sie wurde ins LKH Villach gebracht, ihr Führerschein wurde ihr abgenommen. Ihr 22-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.