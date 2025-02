Bankräuber drohte in Kärnten mit Bombe: Drei Jahre Haft

Ein 22-jähriger Mann ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen eines missglückten Bankraubes zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Zettel mit Drohung

Zu dem Raubversuch war es am 8. November in Villach gekommen. Der dunkel gekleidete und maskierte, damals noch 21-jährige Mann ging schnurstracks auf einen Serviceschalter zu und legte der Angestellten einen Zettel hin, auf dem gedroht wurde, dass in einer Minute eine Bombe explodiert, wenn er kein Geld bekommt. Dabei hob er auch seinen Sweater an und zeigte ein auf dem Bauch befestigtes schwarzes Kästchen mit Kabeln vor.