Verirrte Jugendliche: Erfolgreiche Rettungsaktion bei Dunkelheit
Zwei 17-jährige Wanderer aus dem Bezirk Wolfsberg wurden am Samstagabend nach einer großangelegten Suchaktion auf der Saualm gerettet. Die Jugendlichen hatten sich bei winterlichen Verhältnissen verirrt und konnten erst nach Einbruch der Dunkelheit von Einsatzkräften gefunden werden.
Schneeverhältnisse erschwerten Wanderung
Die beiden Burschen brachen am Samstagnachmittag gegen 13:30 Uhr zu einer Wanderung von der Gießlhütte auf der Saualm zum Ladinger Spitz auf. Die vorherrschenden Schneeverhältnisse verlangsamten ihr Vorankommen erheblich. Als die Dunkelheit einbrach, verloren die Jugendlichen die Orientierung und konnten ihren Weg nicht mehr fortsetzen. In ihrer Notlage setzten sie um 16:45 Uhr einen Notruf über ihre Mobiltelefone ab.
Erfolgreiche Rettungsaktion
Umgehend wurde eine Suchaktion eingeleitet, an der neben der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei Wolfsberg auch der mit Wärmebildkamera ausgestattete Polizeihubschrauber Libelle FLIR sowie acht Einsatzkräfte des österreichischen Bergrettungsdienstes beteiligt waren. Die Rettungskräfte konnten die beiden 17-Jährigen schließlich lokalisieren und bergen. Die Jugendlichen waren leicht unterkühlt, blieben aber unverletzt und konnten nach der Rettung ihren Eltern übergeben werden. Die Behörden weisen in diesem Zusammenhang auf die besonderen Gefahren von Winterwanderungen und die Wichtigkeit ausreichender Planung hin.
