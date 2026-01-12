Zwei 17-jährige Wanderer aus dem Bezirk Wolfsberg wurden am Samstagabend nach einer großangelegten Suchaktion auf der Saualm gerettet. Die Jugendlichen hatten sich bei winterlichen Verhältnissen verirrt und konnten erst nach Einbruch der Dunkelheit von Einsatzkräften gefunden werden.

Schneeverhältnisse erschwerten Wanderung

Die beiden Burschen brachen am Samstagnachmittag gegen 13:30 Uhr zu einer Wanderung von der Gießlhütte auf der Saualm zum Ladinger Spitz auf. Die vorherrschenden Schneeverhältnisse verlangsamten ihr Vorankommen erheblich. Als die Dunkelheit einbrach, verloren die Jugendlichen die Orientierung und konnten ihren Weg nicht mehr fortsetzen. In ihrer Notlage setzten sie um 16:45 Uhr einen Notruf über ihre Mobiltelefone ab.