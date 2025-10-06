Laut Polizeibericht ereignete sich der Brand am 5. Oktober gegen 13:30 Uhr während laufender Renovierungsarbeiten . Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen und mussten ins Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht werden.

Großeinsatz der Feuerwehr

Der Brand zerstörte den Dachstuhl des Gebäudes größtenteils. Im Inneren des Hauses verursachten Rauch, Ruß und Löschwasser zusätzlich erhebliche Schäden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bezifferbar. Zur Bekämpfung des Feuers rückten sechs Feuerwehren mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 82 Einsatzkräften an. Die Verletzten wurden zunächst vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt, bevor sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert wurden.

Stromversorgung unterbrochen

Da eine in der Nähe verlaufende Stromleitung durch das Feuer gefährdet war, musste in dem betroffenen Bereich die Stromversorgung vorübergehend unterbrochen werden. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ob die Renovierungsarbeiten in direktem Zusammenhang mit dem Ausbruch des Feuers stehen, wird derzeit untersucht.