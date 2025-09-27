Großfahndung nach Überfall auf Klagenfurter Trafik

Ein unbekannter Täter hat am Samstag zu Mittag eine Trafik im Klagenfurter Stadtteil Fischl überfallen. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte, wonach eine Großfahndung nach dem Mann lief. Er konnte unerkannt flüchten, hatte aber lediglich ein paar Packungen Zigaretten erbeutet, hieß es von der Polizei.

Angestellten mit einer Waffe

Der Mann hatte gegen 11.30 Uhr die Trafik betreten und einen Angestellten mit einer Waffe bedroht - worum es sich dabei gehandelt hatte, war vorerst unklar. Nach kurzer Zeit flüchtete er bereits wieder. Es soll sich bei ihm um einen jüngeren, dunkel gekleideten Mann handeln, eine genaue Täterbeschreibung lag vorerst nicht vor.