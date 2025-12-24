Auto überschlug sich: Fünf Verletzte bei Unfall in Kärnten

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr, als ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit seinem PKW von Maria Saal in Richtung St. Donat unterwegs war.

Am Heiligabend ereignete sich auf der Zollfeldstraße im Gemeindegebiet von St. Donat ein schwerer Verkehrsunfall. Fünf Personen, darunter drei Kinder, wurden dabei verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam das Fahrzeug in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Trotz sofortiger Reaktion des Fahrers verlor er die Kontrolle über den Wagen.

Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Neben dem Lenker befanden sich eine 32-jährige Frau sowie drei Kinder im Alter zwischen 11 und 16 Jahren im Fahrzeug.

Sämtliche Insassen erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden alle fünf Personen in das Klinikum Klagenfurt gebracht.