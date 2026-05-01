Frontalzusammenstoß auf B 98: Zwei Autos schwer beschädigt

Auf der B 98 Millstätter Straße im Bezirk Villach-Land kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Zwei Pkw stießen frontal zusammen, wobei beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Die Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Der Unfall ereignete sich am 30. April gegen 17 Uhr im Gemeindegebiet von Feld am See. Ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land war mit seinem Pkw auf der B 98 von Wiesen kommend in Richtung Feld am See unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 30-jähriger Kroate in die entgegengesetzte Richtung nach Villach. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos schwer beschädigt.