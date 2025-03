Frau stürzte beim Schneeschuhwandern in Kärnten 100 Meter ab

Eine 21-Jährige ist Freitagnachmittag beim Schneeschuhwandern auf die Mauthner Alm in Kötschach-Mauthen in Kärnten (Bezirk Hermagor) fast 100 Meter in steilem Gelände abgerutscht. Die Schwerverletzte konnte sich danach noch selber ein Stück zu einem Baum hochhangeln und festhalten. Ihre 24-jährige Begleiterin sah den Absturz mit an und alarmierte die Rettungskräfte.