Der Mann war am Wochenende von einem Floß in den See gefallen und untergegangen . Am Montagabend wurde die Suchaktion nach dem Mann fortgesetzt, gegen Mitternacht wurde der Vermisste in 38 Metern Tiefe etwa 370 Meter von der Schiffsanlegestelle Maria Wörth entdeckt, berichtete die Wasserrettung.

Für den Einsatz am Montag wurde spezielles Gerät der Salzburger Wasserrettung angefordert. Am Abend traf das Spezialfahrzeug mit Boot und Schleppsonar am Wörthersee ein. Kollegen der Salzburger Wasserrettung suchten damit das Seegebiet ab, um das Suchgebiet einzugrenzen. "Bei mehreren Fahrten mit dem Schleppsonar im Suchgebiet erhärtete sich der Verdacht eines möglichen Fundes", heißt es im Bericht der Wasserrettung Kärnten. Vier Taucher gingen schließlich ins Wasser, fanden den Toten und bargen ihn. Gegen 1.30 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Unfall am Samstag

Zu dem Vorfall war es am Samstag gegen 21.30 Uhr gekommen. Mehrere Personen waren auf dem Floß mit Elektroantrieb, das mehrere 100 Meter vor Maria Wörth im See lag, als der 38-Jährige ins Wasser stürzte. Versuche, ihm mit einem Rettungsring zu helfen, schlugen fehl, der Mann ging unter. 45 Taucher suchten noch in der Nacht nach dem Mann, Dutzende Einsatzkräfte setzten die Suche am Sonntag fort, bis sie gegen Mittag abgebrochen wurde.