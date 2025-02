"Falscher Polizist": Polizei sucht nach weiteren Opfern

Die betagte Frau entschied sich, die geforderte Kaution in niedriger sechsstelliger Höhe zu bezahlen. Sie begab sich zu der angegebenen Adresse in Villach und übergab das Bargeld an den vermeintlichen „Polizisten“. Nach dieser ersten Übergabe forderten die Täter erneut Vermögenswerte und vereinbarten eine weitere Übergabe an derselben Adresse.

Auf frischer Tat ertappt

Die Pensionistin erkannte schließlich den Betrug und informierte ihre Tochter, die umgehend die Polizei verständigte. Kurz darauf konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Villach den vermeintlichen „Polizisten“ – einen 31-jähriger Mann aus Serbien – bei der versuchten zweiten Übergabe festnehmen. Bei der Festnahme wurde das gesamte Bargeld, das zuvor übergeben worden war, im Rucksack des Mannes sichergestellt und der Pensionistin zurückgegeben.