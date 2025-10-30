Einsatz auf der A2: Stichflamme schoss aus Motorraum

Ein plötzlich aufflammender Motor hat am Donnerstag auf der Südautobahn in Kärnten für Aufregung gesorgt. Gegen 13:10 Uhr bemerkte ein 65-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Klagenfurt Land ein schleifendes Geräusch – nur wenige Minuten später stand sein Fahrzeug auf Höhe Krumpendorf in Vollbrand.

Sowohl er als auch seine Beifahrerin bemerkten Rauchentwicklung im Motorraum und verließen sofort das Fahrzeug. Beim Öffnen der Motorhaube bemerkte der 65-Jährige eine Stichflamme, und der Motorraum geriet in Brand.

Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer sah die Rauchsäule und eilte zur Hilfe. Er versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, konnte das Feuer jedoch nicht mehr stoppen.