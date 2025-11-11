E-Scooter-Unfall in Kärnten: 28-Jähriger schwer verletzt
Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal erlitt am Montagmorgen schwere Verletzungen bei einem E-Scooter-Unfall in Spittal an der Drau. Die Unfallursache ist bislang unklar. Der Verunglückte war nach dem Sturz nicht ansprechbar und musste umgehend medizinisch versorgt werden.
Rettungseinsatz mit Hubschrauber
Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde nach der Erstversorgung vor Ort der Rettungshubschrauber angefordert.
Der schwerverletzte Mann wurde anschließend ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.
Ermittlungen laufen
Die genauen Umstände, die zu dem folgenschweren Sturz führten, konnten am Unfallort nicht festgestellt werden. Die Polizei hat weitere Erhebungen eingeleitet, um den exakten Unfallhergang zu rekonstruieren. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei den zuständigen Behörden zu melden.
Kommentare