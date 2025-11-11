E-Scooter-Unfall in Kärnten: 28-Jähriger schwer verletzt

Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal erlitt am Montagmorgen schwere Verletzungen bei einem E-Scooter-Unfall in Spittal an der Drau. Die Unfallursache ist bislang unklar. Der Verunglückte war nach dem Sturz nicht ansprechbar und musste umgehend medizinisch versorgt werden.

Rettungseinsatz mit Hubschrauber

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde nach der Erstversorgung vor Ort der Rettungshubschrauber angefordert.