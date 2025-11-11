Hund sprang aus Kofferraum: Frau in Kärnten attackiert und verletzt

Eine 68-jährige Frau ist am Montagvormittag in Villach von einem Hund attackiert und verletzt worden. Die Frau war mit ihrem angeleinten Hund unterwegs, als der Hund einer 27-jährigen Villacherin plötzlich aus dem Kofferraum ihres geparkten Autos sprang und den Hund der 68-Jährigen angriff. Als die 68-Jährige versuchte, die Tiere zu trennen, wurde sie an der Hand verletzt, teilte die Polizei mit. Die 27-jährige Hundebesitzerin wird angezeigt.