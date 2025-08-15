Drei verletzte Motorradfahrer in Kärnten

Gegen 8.25 Uhr prallte ein 16-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Wolfsberg gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 45-Jährigen. Der Jugendliche wurde ins LKH Wolfsberg eingeliefert.

Drei Personen sind am Freitag in Kärnten bei Motorradunfällen verletzt worden. In der Früh verunglückte ein 16-jähriger Mopedlenker im Lavanttal , wo wenig später auch ein 69-jähriger Steirer stürzte. Ein 59-jähriger Deutscher wurde nach einem Sturz in Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau) ins Krankenhaus gebracht.

Am Vormittag lenkte ein 59-jähriger Mann aus Bayern sein Motorrad auf einer Gemeindestraße von der Emberger Alm talwärts in Richtung Greifenburg, als er in einer Rechtskurve aus vorerst unbekannter Ursache stürzte. Eine 58-jährige Frau, die sich ebenfalls in der Nähe befand, verständigte die Rettung.

Schwer verletzt wurde schließlich ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz, der mit einer Gruppe von Motorradfahrern auf der Packer Straße (B70) fuhr. In Preitenegg kam er in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, stürzte und schlitterte gegen die Leitschiene. Der Mann stürzte über diese rund 15 Meter einen bewaldeten Steilhang hinab.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verunfallte mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.