Drogenhandel in Kärnten: Wiener zu vier Jahren Haft verurteilt

Weil er über Jahre hinweg 31 Kilogramm Cannabiskraut verkauft hat, ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt ein 45-jähriger Mann zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Das Cannabis habe er von einem Mann bekommen, von dem er nur den Vornamen kenne. Selbst habe er kein Cannabis erzeugt. Warum dann das Equipment in seiner Wohnung und detaillierte Aufzeichnungen über Aufzucht und Bewässerung? "Ich wollte CBD anbauen, das hatte ich nur zur Vorbereitung daheim", sagte der Angeklagte dazu.

Der Abnehmer der Drogen wurde übrigens ebenfalls festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Er hatte das Cannabis - das einen auffallend hohen THC-Gehalt von rund 17 Prozent aufwies - an 40 bis 50 Abnehmer mit Gewinn weiterverkauft. Der Kärntner soll in etwa zwei Wochen vor Gericht stehen.