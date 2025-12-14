Betrunkener Geisterfahrer auf Kärntner A2 berief sich auf Navi

Ein 52-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf den dritten Adventsonntag falsch auf die Südautobahn (A2) bei Velden in Kärnten unterwegs gewesen und so zum Geisterfahrer geworden. Ein Autofahrer informierte sofort die Polizei, die den Slowenen kurz vor 23.00 Uhr anhielt.

Der Mann gab zu, dass er falsch aufgefahren sei, redete sich aber auf Anweisungen seines Navigationsgeräts aus. Ein Alkotest verlief positiv, der Führerschein wurde dem Lenker abgenommen, so die Polizei.