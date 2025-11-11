Geld fürs "Liken": 16-Jährige aus Kärnten fiel auf Betrüger herein

Eine 16-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt ist Online-Betrügern auf den Leim gegangen und hat tausende Euro verloren. Die Jugendliche klickte erstmals Ende Oktober auf einer Social-Media-Plattform einen Werbelink an, in dem Geldgeschenke für das "Liken" von Beiträgen auf dieser Seite versprochen wurden, berichtete die Landespolizeidirektion Kärnten am Dienstag.

Anfänglich erhielt die junge Frau tatsächlich 100 Euro als Geschenk für ein "Like", also eine positive Bewertung.

"Das Opfer überwies in Folge für das Aktivieren weiterer Geldgeschenke in zehn Tranchen mehrere tausend Euro auf ein ausländisches Bankkonto", so die Ermittler. Die erhofften Belohnungen blieben aber aus. Der betrügerische Link ist laut der 16-Jährigen erst seit vergangenem Montag gelöscht. In den Fall wurden IT-Ermittler eingeschaltet, so die Polizei.