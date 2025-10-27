Betrügerische Autostopper in Kärnten festgenommen

In Möllbrücke in Kärnten sind am Sonntagnachmittag zwei Männer festgenommen worden, die versucht hatten, Autofahrer mit einem Trick um Geld zu bringen.

Wie die Polizei in einer Aussendung berichtete, hielten die Rumänen Fahrzeuge an, baten um Bargeld und versprachen eine sofortige Rücküberweisung, die jedoch ausblieb. Eine Frau fiel auf die Masche herein und übergab den Tätern einen dreistelligen Betrag, bevor diese wenig später von der Polizei verhaftet werden konnten.

Mehrfache Hinweise

Die Polizei im Bezirk Spittal an der Drau hatte bereits mehrere Hinweise auf zwei Männer erhalten, die Autofahrer anhielten und um Geld baten. Es folgte die Anzeige einer Frau in Möllbrücke, die angab den Verdächtigen an einem Bankomat einen dreistelligen Betrag übergeben zu haben ohne dass eine zugesagte sofortige Rücküberweisung erfolgt war.