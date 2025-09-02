Unfall in Kärnten: Betonmischer kippte um, Lenker eingeklemmt

Ein Betonmischer ist Dienstagfrüh im Bezirk Feldkirchen umgekippt, dabei wurde der 42-jährige, in Klagenfurt wohnende Lenker des Lkw schwer verletzt.

Laut Polizei war das Schwerfahrzeug kurz vor 7 Uhr auf der Ossiacher Bundesstraße von Liebenfels in Richtung Feldkirchen unterwegs. Dabei geriet der Betonmischer aus zunächst ungeklärter Ursache rechts auf das Bankett, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich in Fahrtrichtung nach links.