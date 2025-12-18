Autobus stand auf der Karawankenautobahn vollkommen in Flammen

Ein Autobus ohne Passagiere ist am Donnerstag kurz vor 14.00 Uhr auf der Karawankenautobahn (A11) in Flammen aufgegangen. Wie die Hauptfeuerwache Villach berichtete, war schon bei der Anfahrt massive Rauchentwicklung über dem stehenden Bus sichtbar. Mit Tanklöschfahrzeugen wurde die Wasserversorgung für den Einsatz sichergestellt, die Feuerwehrleute arbeiteten mit schwerem Atemschutz. Nach etwa einer Stunde gab es "Brand aus". Die Autobahnsperre dauerte etwa zwei Stunden.

Umfassende Nachlöscharbeiten

"Beim Eintreffen stand der hintere Bereich des Busses bereits in Vollbrand, das Feuer breitete sich rasch auf den gesamten Innenraum aus", berichtete Einsatzleiter Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Umfangreiche Nachlöscharbeiten waren nötig, außerdem musste ausgelaufener Treibstoff gebunden und die Fahrbahn gereinigt werden.

Den Abtransport des ausgebrannten Buswracks übernahm ein Abschleppunternehmen. Die Feuerwehren waren mit 45 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Der Bus hatte sich auf einer Überstellungsfahrt nach Kroatien befunden.