Aufmerksame Nachbarin half Polizei, Einbrecher zu schnappen

Die Polizei hat am Heiligen Abend im Bezirk Wolfsberg Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Eine Nachbarin hatte die Exekutive alarmiert, weil sie zwei Männer beim Einbruch ins Nachbarhaus beobachtet hatte. Als die erste Streife beim Tatort eintraf, sprangen zwei Männer aus dem Fenster und machten sich aus dem Staub.

Da sie der Aufforderung zum Stehenbleiben nicht nachkamen, gaben die Beamten mehrere Warnschüsse ab. Einer der Verdächtigen ließ sich kurz darauf festnehmen. Der zweite Täter lief davon und ließ dabei einen Rucksack mit der Beute fallen.