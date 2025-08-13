67-Jähriger am Nassfeld beim Klettern tödlich verunglückt

Wegen einer nicht ordnungsgemäßen Verwendung des Klettersteigsets in Verbindung mit dem benutzten Kombigurt ist ein 67-Jähriger am Mittwochvormittag am Nassfeld (Bezirk Hermagor) tödlich verunglückt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Oberösterreicher bei einer Klettersteigtour auf dem Däumling 15 Meter durch felsdurchsetztes steiles Gelände abgestürzt und danach weitere 30 Meter abgerutscht.