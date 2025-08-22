60-Jähriger bei Gleitschirmabsturz in Kärnten tödlich verunglückt
Der Mann aus Deutschland kam am Freitag in Berg im Drautal (Bezirk Spittal an der Drau) ums Leben.
Im Bezirk Spittal an der Drau verunglückte ein 60-jähriger Deutsche mit einem Gleitschirm tödlich. An einem Startplatz für Hänge- und Paragleiter dürfte eine "Windhose" den am Boden ausgelegten Gleitschirm erfasst und den Piloten in die Höhe gewirbelt haben.
In der Folge stürzte er mit teils eingeklapptem Gleitschirm in steil abfallendes, felsdurchsetzter Gelände. Der 60-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit.
