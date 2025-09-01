22-Jähriger überschlägt sich mit Auto bei Feldkirchen

Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen verunglückte am frühen Morgen des 29. August 2025 mit seinem Pkw. Der Unfall ereignete sich gegen 06:14 Uhr, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der junge Fahrer wurde bei dem Vorfall verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der PKW zunächst nach rechts auf das Fahrbahnbankett und kollidierte mit einem Straßenleitpflock. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug über die Straßenböschung und landete in einer angrenzenden Wiese.

Während des Unfalls prallte der Wagen gegen einen hölzernen Zaunsteher und beschädigte auf einer Länge von etwa zehn Metern ein Drahtgeflecht, das als Umfriedung einer Weide diente. Das Auto kam schließlich mit den Rädern nach unten auf der Weide zum Stillstand.

Passant leistete Hilfe

Ein zufällig am Unfallort vorbeikommender Autofahrer half dem 22-Jährigen, das total beschädigte Fahrzeug zu verlassen. Der Verunglückte erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt transportiert. Die Freiwillige Feuerwehr Glanhofen übernahm die Bergung des Unfallwagens. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.