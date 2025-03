17-Jähriger stürzte in Kärnten neun Meter von Balkon

Ein 17-jähriger Tscheche ist am Montagabend vom Balkon im zweiten Stock eines Gasthauses in Seeboden (Bezirk Spittal an der Drau) in die Tiefe gestürzt. Der Jugendliche, der mit seiner Schulklasse auf Skikurs in Kärnten ist, dürfte aus Übermut über das Geländer gestiegen sein und wollte zum benachbarten Balkon des Nebenappartements klettern.