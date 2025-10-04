Ein 17-jähriger Mopedlenker hat sich am Freitagnachmittag in Klagenfurt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche, der mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Zweirad unterwegs war, wurde an einer roten Ampel von einer Polizeistreife angesprochen.

Daraufhin gab der Jugendliche Gas, flüchtete vor mehreren Polizeistreifen durchs Stadtgebiet und entzog sich mehrfach seiner Anhaltung. Nach etwa 15 Minuten wurde er gestoppt und vorläufig festgenommen.