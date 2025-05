Der Angeklagte erhielt eine Diversion in Höhe von 750 Euro, wird die Summe bezahlt, so wird das Verfahren eingestellt.

Heizung abgeschaltet, Küken erfroren

Der Mann soll in der Nacht auf 3. Februar in einem Hühneraufzuchtbetrieb im Bezirk St. Veit an der Glan, in der er zu dem Zeitpunkt beschäftigt war, das Heiz- und das Notheizsystem abgeschaltet haben.

Staatsanwältin Daniela Zupanc warf dem 32-Jährigen vor, aus Zorn und Wut über eine zuvor ausgesprochene Kündigung so gehandelt zu haben. Die Küken hätten Krankheiten davongetragen, 1.000 der Tiere seien an der Kälte und daran, dass sie sich gegen die Kälte sehr eng zusammengekauert hatten, verendet.