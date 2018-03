Ermittlungen im Schatten der Legalität

Es sind ausgelassene Szenen: Männer liegen sich in den Armen, tanzen gemeinsam im Kreis. Es ist ein besonderer Tag – in Albanien wird geheiratet. Mit dabei sind auch Gäste aus Österreich. Und ab diesem Punkt wird es heikel. Es ist die Hochzeit eines V-Mannes, die gerade gefeiert wird. Also einem Mann, der die Polizei für Geld mit Hinweisen versorgt und aktuell selbst eine Haftstrafe wegen Suchtgifthandels verbüßt.

Bei den beiden Österreichern handelt es sich um Polizisten – einen Salzburger Drogenfahnder und einen verdeckten Ermittler des Bundeskriminalamtes. Doch nun sind die Polizisten und ihr Tippgeber selbst ins Visier der Justiz geraten. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ermittelt wegen Amtsmissbrauchs und falscher Beweisaussage.