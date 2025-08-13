Wundmanagement im Burgenland: 11.400 Behandlungen im Jahr 2024

Das Wundmanagement der Sozialen Dienste Burgenland (SDB) hat sich seit seiner Einführung 2022 als wichtiger Bestandteil der Gesundheitsversorgung etabliert.

Im Jahr 2024 wurden 413 Personen an sechs Stützpunkten von Nord bis Süd insgesamt über 11.400 Mal behandelt. Soziallandesrat Leonhard Schneemann betont: „Dieses System bringt Versorgungssicherheit.“