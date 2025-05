Wirtschaftsgebäude stand im Südburgenland in Vollbrand

Ein Wirtschaftsgebäude ist am Dienstagnachmittag in Badersdorf (Bezirk Oberwart) in Vollbrand gestanden.

Acht Feuerwehren bekämpften mit 80 Mitgliedern die Flammen und verhinderten ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart.