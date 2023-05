Wenn der Surf World Cup mit der Abnahme von Führerscheinen endet

Die burgenländische Exekutive wählte für das Planquadrat beim diesjährigen Surf World Cup eine ungewöhnliche Zeit: Die Schwerpunktkontrollen in Neusiedl am See fanden nämlich von 5 Uhr früh bis 11 Uhr am Vormittag statt.

Insgesamt wurden dabei an die 165 Personen kontrolliert und mehr als 120 Alkomat- beziehungsweise Alkovortests durchgeführt.