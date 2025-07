Weiden am See holt Gold: 1.400 Jugendliche beim Landesbewerb

Mit rund 1.400 Jugendlichen in 251 Wettkampfgruppen ging der Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb am 4. und 5. Juli in Güssing über die Bühne. Trotz Regen am Freitag und großer Hitze am Samstag bewies der Feuerwehrnachwuchs höchste Konzentration, Ausdauer und Präzision.

Im Bewerb Bronze setzte sich die Gruppe Weiden am See 1 durch – gefolgt von Steinberg 1 und Pinkafeld 1 .

Im Bewerb Silber, bei dem die Positionen innerhalb der Gruppe ausgelost werden, ging der Gesamtsieg an Eisenberg/St. Martin (a. d. Raab/Berg/Ort 1), vor Steinbrunn 1 und erneut Weiden am See 1.

Im Jugend-Cup, dem Finale der neun schnellsten Gruppen, siegte Steinberg, vor Pinkafeld und Neckenmarkt.

Die gesamten Ergebnisse finden Sie unter diesem Link.