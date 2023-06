Wasserleitungsverband Nordburgenland und Baden kooperieren

Der Wasserleitungsverband N├Ârdliches Burgenland und die Stadt Baden errichten eine grenz├╝berschreitende Verbindungsleitung zwischen den beiden Trinkwasserversorgungssystemen samt einem daf├╝r notwendigen Pumpwerk. Ziel ist die Absicherung der Trinkwasserversorgung in beiden Versorgungsbereichen, hie├č es am Donnerstag in einer Aussendung. Durch die Anlagen sollen etwa bei Rohrbr├╝chen, einem Ausfall oder Versorgungsspitzen gegenseitig Wassermengen zur Verf├╝gung gestellt werden.