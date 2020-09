Warum Kinder nicht in die Schule gebracht werden sollten

Vor der Corona-Pandemie kamen im Burgenland zwei Drittel der Kinder mit dem Bus, dem Fahrrad, oder zu Fuß zur Schule, jedes dritte Kind wurde mit dem Auto gebracht. Schulen und Elternvereinen empfiehlt der VCÖ sogenannte Pedi- und Fahrrad-Busse. Beim Pedibus treffen sich Kinder zu einer bestimmten Uhrzeit an einer festgelegten „Station“ und gehen dann in Begleitung eines Erwachsenen gemeinsam zur Schule. Ähnlich funktioniert der Fahrrad-Bus.

Um die Verkehrssicherheit in Gemeinden zu erhöhen, hat der VCÖ auf seiner Website einen sogenannten Problemstellen-Melder gestartet (www.problemstellen.vcoe.at). In der Online-Karte können unübersichtliche Kreuzungen, unsichere Gehwege oder fehlende Radwege eingetragen werden. Auch wer das Tempo des Kfz-Verkehrs als zu hoch empfindet, kann dies in der Karte markieren.

Für die Sicherheit von Kindern – aber auch von älteren Menschen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind – seien Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung im Ortsgebiet wichtig, betont Experte Schwendinger. „Tempo 30 statt 50 reduziert den Anhalteweg und damit das Unfallrisiko beziehungsweise im Fall eines Unfalls steigt bei geringem Tempo die Chance, dass er glimpflich endet.“

Insgesamt passierte 2019 die Hälfte aller Verkehrsunfälle im Burgenland im Ortsgebiet. Im Schnitt wurde dabei täglich ein Mensch verletzt. Fußgänger waren nur an 11 Prozent dieser Kollisionen beteiligt, aber der Anteil an den Todesopfern war dreimal so hoch. 453 Verletzte und 9 Todesopfer – das ist die traurige Gesamtbilanz. „Das deutlich niedrigere Tempo im Ortsgebiet reduziert die Unfallschwere. Das Ziel kann aber nur lauten, das Ortsgebiet so zu gestalten, das kein einziger tödlicher Verkehrsunfall passiert“, fordert Schwendinger.