Warum eine Kindergartenpädagogin Post von den Royals bekommt

„Sigmund, die Schnecke“ trifft auf ihrer Reise über die Wiese eine Eidechse, zwei Maulwürfe, drei Frösche und noch so manch andere Tiere – Spinnen, Schmetterlinge, Bienen, Marienkäfer, eine Ameise. Jedes Mal in anderer Anzahl. So lernen die Kinder „nebenbei“ zählen.

Das Besondere an diesem Bilderbuch: Es ist dreisprachig. Neben Deutsch auch Ungarisch und Burgenland-Kroatisch. So kriecht nicht nur die Schnecke durch die 28 Seiten, sondern auch Csiga (ungarisch) und Puž (burgenland-kroatisch).

Katharina Dowas, Kindergartenpädagogin in Oberwart/Felsőőr/Borta und in Rotenturm an der Pinka/Vasvörösvár/Verešvar ist zweisprachig (Deutsch/Ungarisch) aufgewachsen. Vor mehr als zehn Jahren stellte sie bedauernd fest: Zur Förderung der verschiedenen Sprachen in der Frühpädagogik gibt es nur dann Material, wenn die Pädagoginnen selber sozusagen in Heimarbeit in der Freizeit solches „basteln“. Oder eben nicht.

So begann sie mit dem ungarischen Medien- und Informationszentrum in Unterwart in Kooperation mit dem kroatischen Kulturverein im Burgenland an solchen Büchern zu arbeiten. 34 Bände gibt es bisher, Material für mindestens 16 weitere Bücher hat die Kindergartenpädagogin schon parat.

Dowas schickte das oben beschriebene Büchlein an europäische Königshäuser – stets adressiert an die Kinder.