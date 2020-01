Royale Freude über Schnecke/ Csiga/ Puž

Mediensammlung

„Natürlich gab es in Ungarn auch Bücher für Kindegärten. Aber das war für uns und unsere Kinder schon zu schwer, wir wollten ja ganz was Leichtes zum Einstieg – auch für Kinder, für die Ungarisch nicht eine ihrer Muttersprachen ist. Und veraltet war vieles davon auch.“ Da sich Burgenland-Kroatisch wiederum sehr stark von der in Kroatien gesprochenen Sprache unterscheidet, weil es sozusagen eine alte Sprachinsel ist, gab’s dafür überhaupt gar nichts. So begann Dowas vor mehr als einem Jahrzehnt gemeinsam mit dem Ungarischen Medien- und Informationszentrum in Unterwart (Magyar Média és Információs Központ) und in Zusammenarbeit mit dem Kroatischen Kulturverein im Burgenland (Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću) an solchen Büchern zu arbeiten. Dinge, Begriffe und Wörter aus dem Alltag von Kindern werden in eine Geschichte eingebettet. So „nebenbei“ sind jeweils Lerninhalte verpackt: Im Schneckenbuch, wie oben angesprochen Zahlen, in anderen Büchern Farben, Tiere, Jahreszeiten, Feste. Dazu gibt’s noch eigene kleine Wörterbücher – immer bunt illustriert – auch aus der Hand der Erfinderin dieser Reihe. Die Bücher beinhalten auch Lieder und Kreis- bzw. Gruppenspiele. Zu vielen der Bücher gibt es begleitende DVD. 34 Bände gibt es bisher, im Schnitt erscheinen vier Büchlein pro Jahr, Material zur Herausgabe von mindestens noch weiteren 16 Büchern wurde schon zusammengetragen.