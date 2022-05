Von Halifax bis Montevideo

Fürchtet er nicht, dass es auch einmal brenzlig werden könnte? Vor einigen Jahren ist er sechs Wochen allein durch Marokko gefahren und „ich habe mich dort so sicher gefühlt wie nie zuvor“. Die Menschen seien „hilfsbereit und freundlich gewesen“, erzählt der Weitgereiste.

In Mittelamerika lässt er aber doch ein bisschen Vorsicht walten. El Salvador und Honduras, die als besonders gefährlich gelten, möchte er auf schnellstem Weg in nur einem Tag durchqueren. Wahrscheinlich sogar ausnahmsweise gemeinsam mit einigen anderen Bikern – die hat er bei der Einschiffung seines Motorrads in Hamburg kennengelernt, per Whatsapp wollen sie in Mittelamerika einen Treffpunkt vereinbaren.

Was das Abenteuer kostet, darf man einen früheren Banker schon fragen: Oswald rechnet mit einem „mittleren fünfstelligen Betrag“. Pro Tag hat er mit 150 Euro kalkuliert, mögliche Reparaturen am Motorrad inklusive.