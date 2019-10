Volkspartei will unbedingt wieder in die Landesregierung

Zuvor hatte der Gast aus Wien seinen Parteifreunden ausgiebig Rosen für das Nationalratswahl-Ergebnis gestreut, das besser als in Vorarlberg war, was das Burgenland in den Kreis der ÖVP-Kernländer aufrücken lasse. Was der Kanzler in spe aber nobel verschwieg: Bei der Landtagswahl vor einer Woche kam die Ländle-ÖVP auf 43,5 Prozent und stellt weiter den Landeshauptmann. Am Neusiedler See hat man diesen Anspruch aus türkisem Mund noch nicht gehört.

Bleibt noch die Frage, mit wem die ÖVP in die Landesregierung will? In einer Zweierkoalition dürfte es sich nur mit den Roten ausgehen. Dass die ÖVP seit 2015 nicht in der Regierung ist, sei „niemand abgegangen“, formulierte SPÖ-Manager Roland Fürst ein bisschen holprig. Wie auch immer: Einladungen klingen anders.