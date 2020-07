Volkspartei will in die Menschen hineinhören

Die 16 ÖVP-Mandatare (neben Sagartz 11 im Landtag, drei Nationalräte und ein Bundesrat) werden über den Sommer im ganzen Land unterwegs sein, um „in die Menschen hineinzuhorchen“. Jeder Mandatar hat dabei vier Zielgruppen, sodass zumindest 64 Termine zusammenkommen: Betriebsbesuche, Stammtische oder Gesprächsrunden, wo Mandatare zuhören und Anliegen aufnehmen wollen. Von Arbeitsplätzen bis zum Vereinsleben sollen alle wesentlichen Lebensbereiche abgedeckt werden.

„Ich bin überzeugt, das entspricht dem Zeitgeist, der Zusammenhalt großschreibt“, so Sagartz. Er selbst will sich etwa bei Hausärzten umhören, wo die Gesundheitsversorgung im Burgenland krankt. Sagartz und ÖVP-Klubchef Markus Ulram sehen die „Heimspiele“ auch als Kontrapunkt zum Chef der roten Alleinregierung. „Während Landeshauptmann Doskozil lieber auf Deutschland-Tournee ist oder die Bundes-SPÖ beschäftigt, sind wir als Volkspartei für die Menschen und ihre Anliegen da“, merken die türkisen Spitzen spitz an.

Apropos SPÖ: Auch das Regierungsprogramm der Roten wurde einer Prüfung unterzogen. Der WiBUG-Standort in Güssing oder die Bestellung eines Forschungskoordinators des Landes seien überfällig, kündigte Ulram weitere türkise Kontrollen der Umsetzung des Regierungsplans an.