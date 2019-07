Verzögerung bei Schlumberger sorgt für politischen Kater

Dass Schlumberger die geplante Produktionsverlagerung von Wien nach Müllendorf auf unbestimmte Zeit verschiebt und wegen der örtlichen Bedenken gegen einen 33 Meter hohen Logistikturm ganz auf das Hochlager verzichtet und nur die Produktion von Wien ins Nordburgenland verlegen will, hat am Dienstag die schon im Sommermodus befindliche Landespolitik gehörig aufgescheucht. „Wir müssen das Konzept neu denken“, hatte Schlumberger-Vorstandsvorsitzender Arno Lippert überraschend kundgetan. Er wolle zwar am Bau der neuen Sektkellerei festhalten. Es gebe aber „kein Datum“ für den Baubeginn. Ursprünglich sollte der Spatenstich im heurigen Sommer sein.

Am späten Vormittag meldete sich Arbeitsmarkt-Landesrat Christian Illedits ( SPÖ) zu Wort, am späten Nachmittag wollten dann der zuständige Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig ( FPÖ) und der für Betriebsansiedelungen zuständige Geschäftsführer der Wirtschaftsservice Burgenland AG (WiBUG), Harald Zagiczek, vor die Presse treten.

Was ist passiert?

Seit gut zwei Jahren ist bekannt, dass der Sekthersteller seine neue Produktionsstätte wegen Anrainer-Protesten nicht im Stammsitz in NÖ, sondern im Burgenland errichtet. Der Produktionsstandort in Wien Heiligenstadt sei für Lkw verkehrstechnisch nicht gut erreichbar und der Standort stoße bald an seine Kapazitätsgrenzen, hieß es. Die "Kellerwelten" sowie die Firmenzentrale sollten aber in Wien bleiben. Rund 80 Millionen Euro (40 Mio. Eigenmittel, 35 Mio. Kredite und Darlehen sowie 6,5 Mio. Euro an EU-Förderungen) sollten in Müllendorf investiert werden, so Landesrat Illedits am Dienstag. Der Spatenstich für die neue Sektkellerei auf einem 122.000 großen Grundstück im Wirtschaftspark bei der A3 war im heurigen Sommer geplant, 2021 sollte das Werk in Betrieb gehen. Bis zu 78 Mitarbeiter sollten zunächst beschäftigt werden."Im Vollausbau sogar 150", wie Illedits anmerkte.