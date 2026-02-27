Ermittlungen laufen

Nach Angriff mit Holzlatte: 84-Jähriger in Justizanstalt

Im Bezirk Neusiedl/See steht ein 84-Jähriger im Verdacht, seine Schwägerin mit einer Holzlatte töten zu wollen. Die Frau wurde verletzt.
Michael Pekovics
27.02.2026, 10:47

Zwei österreichische Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ nebeneinander geparkt.

Im Bezirk Neusiedl/See kam es am 26. Feber 2026 gegen 19.20 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 84-jähriger Mann steht im Verdacht, seine 74-jährige Schwägerin mit einer Holzlatte töten zu wollen.

Die Frau wurde bei dem Angriff unbestimmten Grades verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Verdächtige wurde von der Polizei festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde er in die Justizanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Fall laufen.

Neusiedl am See
kurier.at, PEKO 

