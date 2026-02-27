Versuchter Raub im Railjet: Täter festgenommen

Am Abend des 26. Februar 2026 kam es in einem Railjet von Hegyeshalom nach Wien zu einem versuchten Raub . Ein 30 Jahre alter Mann bedrohte insgesamt acht Personen mit einem Gegenstand, der den Anschein einer Schusswaffe machte, und forderte sie zur Herausgabe von Geld auf.

Als der Zug am Bahnhof Parndorf Halt machte, konnten Streifen der Polizei den Mann am Bahnhof anhalten und festnehmen. Bei einer Durchsuchung wurde eine schwarze Taschenlampe vorgefunden. Diese hatte der 30-jährige ungarische Staatsbürger innerhalb seiner Jacke verwendet, um den Anschein einer Waffe zu erwecken.

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Eisenstadt an.

Durch den Vorfall verzögerte sich die Weiterfahrt des Zuges bis 22:50 Uhr.