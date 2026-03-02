Unfall auf L 205: Mopedlenker verletzt
Verkehrsunfall auf der L 205 im Bezirk Neusiedl/See: 29-jähriger Mopedlenker nach Kollision verletzt ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen.
Zusammenfassung
- Verkehrsunfall auf der L 205 zwischen Wallern und Apetlon (Bezirk Neusiedl/See)
- 29-jähriger Mopedlenker verletzt, per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht
- 69-jähriger PKW-Lenker und 68-jährige Beifahrerin unverletzt
Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am 28. Februar auf der L 205 zwischen Wallern und Apetlon im Bezirk Neusiedl/See ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt.
Gegen 18 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Moped. Ein 69-jähriger Mann lenkte seinen Pkw von Wallern kommend in Fahrtrichtung Apetlon. Ein 29-jähriger Mann war mit seinem Moped von Apetlon kommend in Fahrtrichtung Wallern unterwegs.
Der Mopedlenker prallte gegen den Seitenspiegel des PKW und kam dadurch zu Sturz. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Eisenstadt verbracht.
Der 69-jährige PKW-Lenker sowie seine 68-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.
