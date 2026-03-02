Unfall auf L 205: Mopedlenker verletzt

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am 28. Februar auf der L 205 zwischen Wallern und Apetlon im Bezirk Neusiedl/See ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt.

Gegen 18 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Moped. Ein 69-jähriger Mann lenkte seinen Pkw von Wallern kommend in Fahrtrichtung Apetlon. Ein 29-jähriger Mann war mit seinem Moped von Apetlon kommend in Fahrtrichtung Wallern unterwegs.