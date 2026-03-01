Scharfe Verurteilung: Angriff auf Ortstafeln im Burgenland

https://burgenland.orf.at/stories/3343919/In Steinbrunn und Hornstein im Bezirk Eisenstadt-Umgebung sind zweisprachige Ortstafeln beschmiert worden. Unbekannte strichen den kroatischen Schriftzug jeweils mit schwarzer Farbe durch.

Die Taten dürften in der Nacht auf Sonntag verübt worden sein, wie auch der ORF Burgenland berichtete. Ermittlungen seien im Gange, sagte Polizeisprecher Helmut Marban auf Anfrage.