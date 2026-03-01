Sachbeschädigung

Scharfe Verurteilung: Angriff auf Ortstafeln im Burgenland

Unbekannte haben in Steinbrunn und Hornstein zweisprachige Ortstafeln beschmiert. Die Polizei ermittelt, Gemeinde sind verärgert.
01.03.2026, 15:07

https://burgenland.orf.at/stories/3343919/In Steinbrunn und Hornstein im Bezirk Eisenstadt-Umgebung sind zweisprachige Ortstafeln beschmiert worden. Unbekannte strichen den kroatischen Schriftzug jeweils mit schwarzer Farbe durch.

Die Taten dürften in der Nacht auf Sonntag verübt worden sein, wie auch der ORF Burgenland berichtete. Ermittlungen seien im Gange, sagte Polizeisprecher Helmut Marban auf Anfrage.

25 Jahre ist es her: Als Ortstafeln zweisprachig wurden

Die betroffenen Gemeinden verurteilten die Vorfälle. „Diese Tat ist nicht nur eine Sachbeschädigung, sondern ein Angriff auf unsere gemeinsamen Werte des Zusammenlebens, unserer Geschichte und der gegenseitigen Achtung. Wir verurteilen diesen Vorfall aufs Schärfste“, teilte die Marktgemeinde Steinbrunn mit.

Anzeige werde erstattet, hieß es ebenso wie vom Hornsteiner Bürgermeister Christoph Wolf (ÖVP).

Eisenstadt Umgebung Burgenland
kurier.at, Agenturen, PEKO  | 

