Scharfe Verurteilung: Angriff auf Ortstafeln im Burgenland
https://burgenland.orf.at/stories/3343919/In Steinbrunn und Hornstein im Bezirk Eisenstadt-Umgebung sind zweisprachige Ortstafeln beschmiert worden. Unbekannte strichen den kroatischen Schriftzug jeweils mit schwarzer Farbe durch.
Die Taten dürften in der Nacht auf Sonntag verübt worden sein, wie auch der ORF Burgenland berichtete. Ermittlungen seien im Gange, sagte Polizeisprecher Helmut Marban auf Anfrage.
Die betroffenen Gemeinden verurteilten die Vorfälle. „Diese Tat ist nicht nur eine Sachbeschädigung, sondern ein Angriff auf unsere gemeinsamen Werte des Zusammenlebens, unserer Geschichte und der gegenseitigen Achtung. Wir verurteilen diesen Vorfall aufs Schärfste“, teilte die Marktgemeinde Steinbrunn mit.
Anzeige werde erstattet, hieß es ebenso wie vom Hornsteiner Bürgermeister Christoph Wolf (ÖVP).
Kommentare